SEO оптимизация сайта

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Закрыт17 заявок247 просмотров

Сайту http://weekendagency.ru требуется семантическая оптимизация.

Нужен сбор семантического ядра, компоновка ключевых запросов по конкурентности + по тематике, также приблизительный контент-план на основе полученной семантики. 

Возможно, потребуется некоторый рерайт имеющихся материалов под семантическое ядро.

7 лет назад
WeekendAgency
Алина 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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