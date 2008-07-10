Создание мультимедийной презентации

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Завершен19 заявок329 просмотров

Нужен креативный дизайнер, для создания яркой и запоминающейся презентации.

Power Point.

Пишем цены...

17 лет назад
alexpaul1934
Александр 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Morrigan
Елена 
43 года
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
Великолепный дизайнер! Креативный творческий человек. Большое количество мелких высококачественных эффектов, создают общую гармоничную картину всей презентации. Спасибо за прекрасную работу.
Очень хороший заказчик и приятный в общение человек )

Заявки фрилансеров

Morrigan
Елена 
43 года
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

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