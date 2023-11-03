Лабораторні на Python по квантовому програмуванню (4$/шт)

$8
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібно виконати завдання двух лаб робіт, методичка присутня.

Python
2 месяца назад
guest_1699031832623
Украина
2 месяца в сервисе
Был
5 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Лабораторні на Python (2.5$/шт)

    $5

    Потрібно виконати 2 лаб.роб. на [b]python 3 + Flask/FastApi[/b] В коді залишити коментарі які вказують на основні пункти завдання [b]Лаб. роб. № 1[/b] Завдання: [list][*]створити програмний продукт на зручній та звичній для Вас технології;[*]визначити та вміти пояснити основні ...

    Python
    Лабораторные работы2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Написать скрипт для Python3

    $20

    Нужно написать скрипт для питон3 (под линукс) который будет создавать соединение через веб сокет протокол, и отправлять данные в порт. Есть пример программы, которую и нужно использовать как исходник. То есть при запуске скрипта должно ...

    Python
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    20 дней назад

  • Подключения терминала бесконтактной оплаты

    Есть готовое приложение, написанное на C# для печати фотографий. Нужно перед печатью фотографий добавить оплату через бесконтактный терминал Nayax Vpos Onyx Сам терминал у меня физически есть, могу предоставить доступ через Anydesk, для тестов

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    20 дней назад

  • Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer

    $200

    Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.  ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать бота в ТГ для автоматизации

    Необходимо написать бота, который будет мониторить стоимость электричества на бирже , заносить стоимость в категория от 1 до 3(4) по стоимости, писать контрольную фразу. Теперь более обширно. Есть общедоступный .CSV файл, где на сутки вперед ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    21 день назад

  • Мониторинг Instagram акаунтов и сохранения историй

    Есть список Инстаграмм 50+ акаунтов (открытые и закрытые), нужно мониторить сториз всех акаунтов и сразу после выхода сториз сохранить их Мониторить и выкачивать сториз  лучше каждые пол часа Сохранять сториз и высылать в ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    22 дня назад

  • Разработать Backend (Python), моб. приложения с API интеграцией OpenAI

    $2000

    Разработать систему, позволяющую пользователям взаимодействовать с Chat GPT и получать от него ответ в строго заданных рамках (интеграция API Open AI для мобильного приложения); Организовать базу данных, создать запросы под задачи Backend’a; Организовать ...

    Python
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    23 дня назад