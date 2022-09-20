Макрос для excel

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки320 просмотров

Нужен макрос для автоматического рассчета бонусов контент менеджера (далее КМ). Загрузил пример шаблона в Excel.

Проверяющий проверяет работу КМ (в нашем случае добавляет товары в интернет магазине) и отмечаются соответствующие полья. Работа КМ оценивается в баллах и конвертируется в денежный эквивалент в суммы в конце.

Максимальный возможный балл: 80 баллов. (Нужно выполнить 40 пунктов каждое по 2 балла) + 10% бонус если выполнить все пункты на 100% с первого раза.

Функции макроса:

  • Автоматически считать сумму баллов и после выбора соответствующих полей.
  • Считать общую сумма вознограждния в деньгах. Считать пропорцию 2 балла -> 500 сум. 80 баллов -> 20 000 сум
  • Прибавить бонусную сумму (+10%) к сумме если все условии выполнены на “Да”
  • Сгенерировать отдельный лист Excel со следующими данными.

    • Дата проверки
    • ID товара
    • Наименование товара
    • Накопленные баллы
    • Потерянные баллы
    • Бонус 10%
    • Сумма вознаграждения
    • Ссылка на сгенерированный файл
    • Активность товара (По умолчанию нет)
Этот лист создается 1 раз для одного контент менеджера.

  • За каждую допушенную ошибку в атрибутах минусовать 2 балла. Проверяющий отмечает сколько ощибок КМ совершил, и пишет в комментариях.
  • За каждую проверку сгенерируется PDF файл с данными о проверке товара.
3 года назад
zafarkhasanov
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