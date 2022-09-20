Необходимо собрать информацию по восходу и заходу солнца, а также длительности дня с различных сайтов и приложений. Задача включает парсинг текстовой и аудио информации, а также определение координат (широта и долгота) для разных локаций. Примеры сайтов и приложений предоставлены для ориентировки.
Макрос для excel
Нужен макрос для автоматического рассчета бонусов контент менеджера (далее КМ). Загрузил пример шаблона в Excel.
Проверяющий проверяет работу КМ (в нашем случае добавляет товары в интернет магазине) и отмечаются соответствующие полья. Работа КМ оценивается в баллах и конвертируется в денежный эквивалент в суммы в конце.
Максимальный возможный балл: 80 баллов. (Нужно выполнить 40 пунктов каждое по 2 балла) + 10% бонус если выполнить все пункты на 100% с первого раза.
Функции макроса:
- Автоматически считать сумму баллов и после выбора соответствующих полей.
- Считать общую сумма вознограждния в деньгах. Считать пропорцию 2 балла -> 500 сум. 80 баллов -> 20 000 сум
- Прибавить бонусную сумму (+10%) к сумме если все условии выполнены на “Да”
- Сгенерировать отдельный лист Excel со следующими данными.
- Дата проверки
- ID товара
- Наименование товара
- Накопленные баллы
- Потерянные баллы
- Бонус 10%
- Сумма вознаграждения
- Ссылка на сгенерированный файл
- Активность товара (По умолчанию нет)
- За каждую допушенную ошибку в атрибутах минусовать 2 балла. Проверяющий отмечает сколько ощибок КМ совершил, и пишет в комментариях.
- За каждую проверку сгенерируется PDF файл с данными о проверке товара.
Заявки фрилансеров
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