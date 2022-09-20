Нужен макрос для автоматического рассчета бонусов контент менеджера (далее КМ). Загрузил пример шаблона в Excel.

Проверяющий проверяет работу КМ (в нашем случае добавляет товары в интернет магазине) и отмечаются соответствующие полья. Работа КМ оценивается в баллах и конвертируется в денежный эквивалент в суммы в конце.

Максимальный возможный балл: 80 баллов. (Нужно выполнить 40 пунктов каждое по 2 балла) + 10% бонус если выполнить все пункты на 100% с первого раза.

Функции макроса:

Автоматически считать сумму баллов и после выбора соответствующих полей.

Считать общую сумма вознограждния в деньгах. Считать пропорцию 2 балла -> 500 сум. 80 баллов -> 20 000 сум

Прибавить бонусную сумму (+10%) к сумме если все условии выполнены на “Да”

Сгенерировать отдельный лист Excel со следующими данными. Дата проверки ID товара Наименование товара Накопленные баллы Потерянные баллы Бонус 10% Сумма вознаграждения Ссылка на сгенерированный файл Активность товара (По умолчанию нет)



Этот лист создается 1 раз для одного контент менеджера.