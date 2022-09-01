Требуется разработать интерфейс аддона для шейдера в Blender. Необходимо создать раздел Properties>World Properties>Skybox с кнопкой 'Enable Skybox' и выпадающим списком проектов. Проект должен импортировать World Shader и текстуры, а также включать функции для удаления и сохранения проекта. Дополнительно: создание ползунков и галочек для управления настройками. Опыт работы с Python и Blender обязателен.
Собрать информацию со сторонних сайтов и приложений (парсинг данных)
Собрать информацию со сторонних сайтов и приложений (парсинг информации)
Необходимо сделать парсинг данных со сторонних сайтов и приложений.
Примерный тип информации, который нужно будет собрать:
1) Расписание времени по часовым поясам и локациям
2) Текстовая и аудио информация на сайте и в приложении
3) Информация по расположению объектов на карте
Сайт демонстранты:
Приложения демонстранты:
Пример задания: с данных сайтов необходимо собрать информацию по восходу, заходу солнца и долготу дня, исходя из разных локаций, а также собрать к каждой локации широту и долготу.
Заявки фрилансеров
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