Собрать информацию со сторонних сайтов и приложений (парсинг данных)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки295 просмотров

Собрать информацию со сторонних сайтов и приложений (парсинг информации)

Необходимо сделать парсинг данных со сторонних сайтов и приложений.  

Примерный тип информации, который нужно будет собрать: 

1) Расписание времени по часовым поясам и локациям 

 2) Текстовая и аудио информация на сайте и в приложении

 3) Информация по расположению объектов на карте 

Сайт демонстранты:

world-weather.ru/pogoda/r...

voshod-solnca.ru/sun

Приложения демонстранты:

play.google.com/store/app...

apps.apple.com/uz/app/win...

play.google.com/store/app...

apps.apple.com/ru/app/%D0...

Пример задания: с данных сайтов необходимо собрать информацию по восходу, заходу солнца и долготу дня, исходя из разных локаций, а также собрать к каждой локации широту и долготу.

Парсинг данных
3 года назад
guest_16636563370494
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Заявки фрилансеров

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