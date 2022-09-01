Собрать информацию со сторонних сайтов и приложений (парсинг информации)

Необходимо сделать парсинг данных со сторонних сайтов и приложений.

Примерный тип информации, который нужно будет собрать:

1) Расписание времени по часовым поясам и локациям

2) Текстовая и аудио информация на сайте и в приложении

3) Информация по расположению объектов на карте

Сайт демонстранты:

world-weather.ru/pogoda/r...

voshod-solnca.ru/sun

Приложения демонстранты:

play.google.com/store/app...

apps.apple.com/uz/app/win...

play.google.com/store/app...

apps.apple.com/ru/app/%D0...

Пример задания: с данных сайтов необходимо собрать информацию по восходу, заходу солнца и долготу дня, исходя из разных локаций, а также собрать к каждой локации широту и долготу.