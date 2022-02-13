Написать скрипт для бота

Добрый вечер. Ищу специалиста для написания полноценного скрипта для бота сайта primedice. Язык программирования java, lua. Примеры готовых скриптов для данного бота можно просмотреть на сайте https://bot.seuntjie.com/scripts.aspx?id=3 в разделе Скрипты

Есть сайт казино, для которого уже написан бот, который сам проставляет ставки по заранее выбранным параметрам (сумма начальной ставки, шанс выигрыша, ставки по сериям и тд), в этом боте есть раздел Programmer mode (описание данного раздела https://bot.seuntjie.com/ProgrammerMode.aspx), где можно писать скрипты по своим идеям и задумкам (например, чтобы после череды определенных серий выпадения чисел, делалась ставка или повышалась сумма ставки и тд).

Ниже прикрепляю скрин, на котором показан простейший скрипт для игры в казино с помощью бота, его суть: делается ставка, если выигрыш, то следующая ставка равна изначальной (базовой), если проигрыш, то сумма проигранной ставки умножается на 2 (множитель) и так далее до выигрыша. Это простейшее устройство, мне необходимо сделать кое-что более сложное