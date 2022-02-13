Написать скрипт для бота

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Добрый вечер. Ищу специалиста для написания полноценного скрипта для бота сайта primedice. Язык программирования java, lua. Примеры готовых скриптов для данного бота можно просмотреть на сайте https://bot.seuntjie.com/scripts.aspx?id=3 в разделе Скрипты

Есть сайт казино, для которого уже написан бот, который сам проставляет ставки по заранее выбранным параметрам (сумма начальной ставки, шанс выигрыша, ставки по сериям и тд), в этом боте есть раздел Programmer mode (описание данного раздела https://bot.seuntjie.com/ProgrammerMode.aspx), где можно писать скрипты по своим идеям и задумкам (например, чтобы после череды определенных серий выпадения чисел, делалась ставка или повышалась сумма ставки и тд).

Ниже прикрепляю скрин, на котором показан простейший скрипт для игры в казино с помощью бота, его суть: делается ставка, если выигрыш, то следующая ставка равна изначальной (базовой), если проигрыш, то сумма проигранной ставки умножается на 2 (множитель) и так далее до выигрыша. Это простейшее устройство, мне необходимо сделать кое-что более сложное

2 года назад
mm1gel
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад