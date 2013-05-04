нужна программа сборщик(парсер) почт и телефонных номеров с заданных сайтов.Работающая по принципу exractor.Предоплат не делаем, смотрим готовый продукт через экран в скайпе или аналогичным методом.Связь голосом без переписок по почте. Сборка со следующих сайтов ...
Поставить на хостинг русскоязычный Redmine
Поставить на хостинг 1gb.ru русскоязычный, стабильный Redmine.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Прикладное ПО8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется настроить какую-либо из тестирующих систем (Ejudge, Contester, PCMS2) так, чтобы она могла обрабатывать задачи с применением технологий параллельного программирования, а именно: MPI, OpenMP, Posix Threads. Компилятор - visual c++ в составе visual studio 2008. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно перевести на Delphi функцию, написанную на javascript (230 строк кода, вычисления). Главное условие выполненной работы: При одинаковых входных параметрах функция на Delphi должна выдавать такой же результат, как функция на ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужно доработать это программу http://habrahabr.ru/post/126675/ Программа проверки грамматики для работы с русским языком Создано немало программ проверяющих орфографические ошибки. Но до сих пор (насколько я знаю) нет программ проверяющих грамматические ошибки ...Закрыт12 лет назад
- $250
Нужна сделать программа на C++ в трёхмерная графика. Описания программа такая: есть у меня координаты точек какое то объекта. Программа должна считать эти координаты из файла и нужно рисовать в трёхмерном графике тот же ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Описание вакансии: В связи с расширением деятельности компании, увеличением портфеля заказов и выходом на новые международные рынки мы ищем талантливых разработчиков для развития платформы BPM-X (www.bpm-xchange.com). Вам предлагается участие в интересных международных проектах с ...Закрыт12 лет назад
- $250
Требуется отключить показ статистики игры CS 1.6 и CSS. UDP запрос к серверу игры: \xFF\xFF\xFF\xFF\x55 Даёт такой ответ: \xFF\xFF\xFF\xFF\x44 DB количество_игроков и далее повторяется: ...Закрыт12 лет назад
Необходимо написать БОТа, который будет отслеживать определенных юзеров на различных форумах и отправлять им личное сообщение. От вас - опыт работы со всеми известными формумными движками. Приложение предпочтительно написать на C# (но ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Поясню сразу. Задание выполнять не нужно. Просто хочу поинтересоваться вашими ценами за такую работу. Такое приложение я разрабатывал для работы. Хотелось бы просто узнать, во сколько бы вы оценили данную работу? ...Закрыт12 лет назад
Нужно написать гуи 1) луп по папкам 2) загрузка фоток с папки в гуи как конпка 3) ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад