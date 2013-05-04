Поставить на хостинг русскоязычный Redmine

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка175 просмотров

Поставить на хостинг 1gb.ru русскоязычный, стабильный Redmine.

12 лет назад
mig38m
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sashkets
52 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

sashkets
52 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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