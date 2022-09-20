Добрый день уважаемые фрилансерыИщу человека который сможет осуществить и сделать мне софт по черпанию трафика из Тиндер и в дальнейшем перегоном на мои ресурсыПримерное ТЗ для старта, дальше думаю будут апдейты 1) Авторегистрация (подключить арі к сервисам по типу смс-активейт)2) Лайки (выставлять количество лайкав с одного аккаунта и промежуток между ними)3) Автоответчик (что бы бот отвечал и переганял трафик уже на мои ресурсы, по заданым шаблонам)4) ГЕО (выставлять гео по прокси для лайков)6) Определение бана аккаунта (когда прилетает шедов бан что бы бот реагировал на это и показывал мне какой акк сейчас в бане)7) мультиакк (что бы одновременно было задействованно нн-ное количество акков)8) Хотелось бы что бы бот умел проходить верификацию (подтверждение пользователя тоесть синяя галочка) - на тиндере это нужно сделать 2 селфи в позах которые он покажет (загрузить с альбома не получится, только камерой сфоткатся)Скорей всего это нужно будет делать на эмуляторе андроида (но вообще кто знает как это осуществить лучше буду рад пообщаться и обсудить)