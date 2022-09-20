Требуется создать макрос для Excel, который автоматически рассчитывает бонусы контент-менеджера на основе выполненных задач. Макрос должен учитывать максимальный балл, конвертировать баллы в денежный эквивалент и добавлять бонус при выполнении всех условий. Также необходимо сгенерировать отдельный лист с данными о проверках и создать PDF-файлы с результатами. Учитывайте возможные штрафы за ошибки в атрибутах.
Создание карт клиентов для салона
нужна программа , где можно будет вести все карты клиентов в салоне без бумажного варианта.
В ней должно быть:
-поиск по клиентам ( по имени и фамилии, номеру телефона, как в букси)
-добавление клиента, общей информации о нём (дата рождения, номер телефона, имя и фамилия, процедура на которую пришёл )
-клиент должен будет заполнить карту (шаблон) и указать какие у него есть противопоказания (галочки проставить с возможностью добавить комментарий)
-мастер должен записать какая была процедура и какие параметры или мощность была во время визита + комментарии смогут видеть все мастера, но скрыты для клиентов, чтобы подписываясь на следующей процедуре, клиент не смог прочесть комментарии мастеров о нем)
- возможности выбрать 6 разных шаблонов перед заполнением ( 3 вида на русском, 3 на польском, в дальнейшем больше)
- подпись клиента (например согласие на проведение процедуры при каждом посещении, рекламы, рекомендации кому можем позвонить)
-добавление скана старых карт клиентов к клиенту
- сохранение в облаке всех данных через доступ администратора
- доступ для каждого мастера отдельно и чтобы было к карте закреплены данные, кто открыл файл и дал на подпись
- возможность сделать скриншот и добавить к клиенту в booksy
- открываться через планшеты в салоне
- синхронизация в разделе сделать фото с планшета и сохранить к карте клиента
- в процессе могут поступить доп задачи по доработке программы
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