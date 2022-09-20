нужна программа , где можно будет вести все карты клиентов в салоне без бумажного варианта.

В ней должно быть:

-поиск по клиентам ( по имени и фамилии, номеру телефона, как в букси)

-добавление клиента, общей информации о нём (дата рождения, номер телефона, имя и фамилия, процедура на которую пришёл )

-клиент должен будет заполнить карту (шаблон) и указать какие у него есть противопоказания (галочки проставить с возможностью добавить комментарий)

-мастер должен записать какая была процедура и какие параметры или мощность была во время визита + комментарии смогут видеть все мастера, но скрыты для клиентов, чтобы подписываясь на следующей процедуре, клиент не смог прочесть комментарии мастеров о нем)

- возможности выбрать 6 разных шаблонов перед заполнением ( 3 вида на русском, 3 на польском, в дальнейшем больше)

- подпись клиента (например согласие на проведение процедуры при каждом посещении, рекламы, рекомендации кому можем позвонить)

-добавление скана старых карт клиентов к клиенту

- сохранение в облаке всех данных через доступ администратора

- доступ для каждого мастера отдельно и чтобы было к карте закреплены данные, кто открыл файл и дал на подпись

- возможность сделать скриншот и добавить к клиенту в booksy

- открываться через планшеты в салоне

- синхронизация в разделе сделать фото с планшета и сохранить к карте клиента

- в процессе могут поступить доп задачи по доработке программы