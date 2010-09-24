Консультация по созданию сайтов

Установить WebAsyst Shop-Script на хостинг
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Здравствуйте,
Требуется высокоуровневая консультация компетентного специалиста по полному циклу создания сайтов.
Предполагается проведение одной-двух сессий через skype ориентировочной общей длительностью 90-120 минут.
Примерный круг вопросов следующий:
1. Этапы создания сайта.
2. Что на входе и на выходе каждого этапа.
3. Сопроводительная документация и инструментарий с помощью которого она разрабатывается.
4. Какие специалисты задействуются на каждом из этапов.
5. Особенности, связанные с созданием порталов (узкие места, сложности, подводные камни).
6. Особенности, связанные с созданием интернет-магазинов (узкие места, сложности, подводные камни, биллинг).
Требования к консультанту:
1. Умение ясно излагать информацию.
2. Практический опыт создания сайтов по полному циклу (от написания ТЗ, до продвижения).
2. Доброжелательность.
Консультация требуется человеку, который в прошлом программист (embedded C/C++, RTOS, MCU), поэтому как включается компьютер рассказывать не придется :-)
Тем не менее, в вопросах WEB требуется оперативный и квалифицированный ликбез.
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