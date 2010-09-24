Консультация по созданию сайтов

Здравствуйте,

Требуется высокоуровневая консультация компетентного специалиста по полному циклу создания сайтов.

Предполагается проведение одной-двух сессий через skype ориентировочной общей длительностью 90-120 минут.

Примерный круг вопросов следующий:

1. Этапы создания сайта.

2. Что на входе и на выходе каждого этапа.

3. Сопроводительная документация и инструментарий с помощью которого она разрабатывается.

4. Какие специалисты задействуются на каждом из этапов.

5. Особенности, связанные с созданием порталов (узкие места, сложности, подводные камни).

6. Особенности, связанные с созданием интернет-магазинов (узкие места, сложности, подводные камни, биллинг).

Требования к консультанту:

1. Умение ясно излагать информацию.

2. Практический опыт создания сайтов по полному циклу (от написания ТЗ, до продвижения).

2. Доброжелательность.

Консультация требуется человеку, который в прошлом программист (embedded C/C++, RTOS, MCU), поэтому как включается компьютер рассказывать не придется :-)

Тем не менее, в вопросах WEB требуется оперативный и квалифицированный ликбез.