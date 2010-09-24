Нужен модуль переадресации ссылок для DLE 7.5. Т.Е. Пользователь переходя по ссылке переходит на страницу модуля. нужно сделать так чтобы скачать файл он должен кликнуть по баннеру, банерам, либо по текстовым ссылкам и после чего в течении 10 секунд начнется скачивание файлов. (файлы идут прямые с сервера).ну т.е он кликнул по баннеру и потом 10 секунд и скачка идет. Если он не кликает по баннеру либо по текстовой ссылке то страница остается прежней скачка Не идет.