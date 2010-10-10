Косметическая работа для специал. по joomla и wp

ПрочееЗавершен5 заявок207 просмотров
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Есть 5 сайтиков на данных движках, нужно поубирать лишнии ссылки в шаблоне, поубирать чужие коды adsense + поставить мои коды google adsense - вот и вся работка :)))

Аська 133два8один4.

Жду - предпочтение: опыт + отзывы + сделать сейчас (там работы не много) + цена.

Joomla
13 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
Drsoul
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно, порешал всю задачу по joomla - спасибо.
Задание ставится чётко и ясно, приятное общение и доброжелательный настрой. Буду рад поработать ещё.
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