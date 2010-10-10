Косметическая работа для специал. по joomla и wp

Есть 5 сайтиков на данных движках, нужно поубирать лишнии ссылки в шаблоне, поубирать чужие коды adsense + поставить мои коды google adsense - вот и вся работка :)))

Аська 133два8один4.

Жду - предпочтение: опыт + отзывы + сделать сейчас (там работы не много) + цена.