Создание зеркала сайта с уникальным дизайном

Ищу человека который смог бы делать недорого зеркала интернет магазина, то-есть все должно быть как на этом сайте только должен отличаться дизайн сайта. У меня есть человек который мне делает по 180$ за одно зеркало при этом с красивым дизайном как. Жду от Вас предложения. Так же для меня важны сроки, потому что собираюсь заказывать по несколько магазинов сразу