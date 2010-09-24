Создание зеркала сайта с уникальным дизайном

Установить WebAsyst Shop-Script на хостинг
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Ищу человека который смог бы делать недорого зеркала интернет магазина, то-есть все должно быть как на этом сайте только должен отличаться дизайн сайта. У меня есть человек который мне делает по 180$ за одно зеркало при этом с красивым дизайном как. Жду от Вас предложения. Так же для меня важны сроки, потому что собираюсь заказывать по несколько магазинов сразу
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