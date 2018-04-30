Мини игра для сайта

Необходимы навыки UE4 разработчика. Доработка проекта под VR. Имеется автомобиль и меню для взаимодействия с ним. При помощи меню можно менять некоторые элементы экстерьера, включать свет фар. Задачи: 1) Подвязать меню под новую модель автомобиля. 2) Подвязать функционал существующего ...
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Нужно создать или найти простую и увлекательную мини игру для сайта с призами за выиграш, лучше вообще дабы она была между участниками сайта. Игра не должна грузить сайт и работать как на мобильном так и десктопе.
Нужны креативные люди для реализации подобного, у кого есть опыт, знания и талант. Жду предложений.
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