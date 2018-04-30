Мини игра для сайта

Нужно создать или найти простую и увлекательную мини игру для сайта с призами за выиграш, лучше вообще дабы она была между участниками сайта. Игра не должна грузить сайт и работать как на мобильном так и десктопе.

Нужны креативные люди для реализации подобного, у кого есть опыт, знания и талант. Жду предложений.