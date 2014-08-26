Оператор соц. активности для Pinterest и Wanello

Базовый английский необходим

На постоянную развивающуюся позицию тербуется оператор для социальной активности в ведение акаунтов для соц сетей Pinterest.com и Wanelo.com

В обязонности входит:

5 простых действий нужно выполнять 5 раз в день:

1: Pin Images From Web Sites

2: Comment (написание коментариев на популяные картинки в предусмотренных тематиках)

3: Liker (Лайкать картинки)

4: Re-piner (Репостать популяные картинки в свой аккаунт)

5: Follower (Подписываться к пользователям с целью их обратной подписки)

Вся процедура при настроенном аккаунте занимает 20 мин в 1 цикл

Оплата 20$ в месяц + 0.50$ за каждого реального подписчика (с подтвержденной страницей, twitter facebook)

при хорошем подходе хорошие деньги + полезный навык

Сопровождаем вспомогательными программами для удобства ведения