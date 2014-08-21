Подача объявлений на сайте авито в отделе долгосрочная аренда жилья. подача 150 объявлений. оплата 300р день. следить за тем чтоб объявления не повторялись и не блокировался аккаунт. ежедневный отчет. оплата каждый последующий день работы
Собрать VIN номера
Приветствую!
Необходимо собрать VIN номера по всем авто в таблице
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I2EuQZ1heFj5zv7LHnswThCnD95wM-T3kOPK05Wna9Y/edit#gid=0
Оплата: 20$ на Вебмани
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура26 заявокЗакрыт10 лет назад
На очень долгосрочное сотрудничество в нашу компанию приглашается корректор (может 2-3) В день необходимо выполнять не менее 50 К знаков. Объем может достигать 300К, по-разному. Требования: Идеальная грамотность! ...Редактирование и Корректура54 заявкиЗакрыт11 лет назад
Вакансия только для сотрудников из РФ. На удаленную работу (с обучением) на полный рабочий день ищется контент менеджер для ИМ electro-comfort.ru с опытом работы с вносом сложного (дифференцированного) товара и с CMS ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужна правка текста (запись в блог). Черновик приложен.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
есть файл excel в нем есть около 3500 строк в каждой строке либо тема дипломной работы, либо предмет. (т.е. например "диплом формирование кадровой политики" это тема, а "дипломная по психологии" - это предмет) ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для длительного сотрудничества требуется грамотный корректор. Требования: - Оперативность - Творческий подход - Возможность внесения как грамматических, орфографических так и стилистических корректировок текста.Редактирование и Корректура57 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Для постоянного сотрудничества нужен Редактор для проверки текстов на русском языке, в обязанности которого будет входить: - Общение с авторами по скайпу - Проверка статей и отправка их на доработку в ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт11 лет назад
Мне нужно отредактировать несколько текстов на английском языке (грамматика и стилистика). Первый текст размером 3000 слов. Если мне понравится Ваша работа, то могу потом предложить еще несколько текстов.Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть скан документа на 14 страницах - текст и таблицы. Его нужно переделать - перепечатать и сделать документ доступный к редактированию. Документ могу отправить на почту.Редактирование и Корректура35 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо проверить текст статьи на наличие пунктационных, орфографических и стилистических ошибок и откорректировать.Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт11 лет назад