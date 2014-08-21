Собрать VIN номера

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка107 просмотров

Приветствую!

Необходимо собрать VIN номера по всем авто в таблице

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I2EuQZ1heFj5zv7LHnswThCnD95wM-T3kOPK05Wna9Y/edit#gid=0

Оплата: 20$ на Вебмани

11 лет назад
expoweb
Леонид 
73 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров