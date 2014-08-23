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Контент менеджер (РФ) по электрике (сложный товар)
Вакансия только для сотрудников из РФ.
На удаленную работу (с обучением) на полный рабочий день ищется контент менеджер для ИМ electro-comfort.ru с опытом работы с вносом сложного (дифференцированного) товара и с CMS Битрикс.
Оплата:
За торговое предложение 3 руб (карточка комплектации, которая состоит из опций).
За карточку товара 15 руб. За опцию 5 руб.
пока что разрабатывается модуль учета рабочего времени в 1С-Битрикс, чтобы контент менеджер не тратил время на отчетность о проделанной работе.
http://electro-comfort.ru/avtomaticheskie_vyklyuchateli_/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-legrand-dx3-e-6000-1p-tip-b-1-modul - пример карточки товара. Ее создание стоит 15р. в ней 5 опций по 3р. каждая. итого объект - 30 руб.
Во вложении инструкция.
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