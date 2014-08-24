Нужны корректоры

На очень долгосрочное сотрудничество в нашу компанию приглашается корректор (может 2-3)

В день необходимо выполнять не менее 50 К знаков. Объем может достигать 300К, по-разному.

Требования:

Идеальная грамотность!

Проверять текст на наличие стилистических ошибок;

Проверять текст на наличие пунктуационных и орфографических ошибок;

Проверять ключевые вхождения по составленному ТЗ;

Проверять общую структуру текста.

Просто читаете текст и исправляете в нем все ошибки, ничего сложного.

Оплата 6/1000

То есть, если в день вы делаете 150К, то получаете 900 рублей *20 рабочих дней = 18 000 з/п

Объем, как уже сказано, бывает меньше или больше.

В среднем наш корректор проверяет 30-40К за час.

Оставляйте заявки. В заявке прошу указать сколько можете проверять в день, образование, пример написанного вами текста (проверим компетентность), и немного инфы о себе. Спасибо!