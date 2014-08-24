Подача объявлений на сайте авито в отделе долгосрочная аренда жилья. подача 150 объявлений. оплата 300р день. следить за тем чтоб объявления не повторялись и не блокировался аккаунт. ежедневный отчет. оплата каждый последующий день работы
Нужны корректоры
На очень долгосрочное сотрудничество в нашу компанию приглашается корректор (может 2-3)
В день необходимо выполнять не менее 50 К знаков. Объем может достигать 300К, по-разному.
Требования:
Идеальная грамотность!
Проверять текст на наличие стилистических ошибок;
Проверять текст на наличие пунктуационных и орфографических ошибок;
Проверять ключевые вхождения по составленному ТЗ;
Проверять общую структуру текста.
Просто читаете текст и исправляете в нем все ошибки, ничего сложного.
Оплата 6/1000
То есть, если в день вы делаете 150К, то получаете 900 рублей *20 рабочих дней = 18 000 з/п
Объем, как уже сказано, бывает меньше или больше.
В среднем наш корректор проверяет 30-40К за час.
Оставляйте заявки. В заявке прошу указать сколько можете проверять в день, образование, пример написанного вами текста (проверим компетентность), и немного инфы о себе. Спасибо!
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