Практическая работа по django и react.

Задание:

Создать каталог альбомов ( название и год ), в альбомах есть песни ( исполнитель, название, продолжительность ). Песни должны редактироваться при редактировании альбома. Сохранение одномоментно (Сразу альбом вместе со связанными песнями). frontend и backend для связи должны использовать технологию REST (JSON). backend не должен генерировать HTML.

Фронтенд: React native.

Бекенд: Django (1.7+).

Можно использовать Bootstrap.

Важно сделать задания и разложить по полочкам верстальщику, который знает html/css/jquery/bootstrap, как это все делается, что бы он понял принцип проделанной работы.