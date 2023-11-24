Выполнить домашнее задание по теории оптимального управления

Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрытнет заявок13 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача

Дана модель управления(квадрокоптер), изменения его координат и изменения скорости изменения по координатам(Изображение 1). Необходимо выполнить задания на изображении 3 на любом ЯП. Пункты 1 - 3 реализованы на языке python и при необходимости могу предоставить. Общая постановка задачи звучит примерно так: необходимо найти оптимальное управление при заданных начальных условиях(конечная и начальная точка квадрокоптера по осям X, Y, Z) Основная задача исполнителя заключается в том, чтобы понять что требуется в каждом пункте на изображении 2 (в пунктах 6 и 7 - рассматривать только метод Ньютона). Из известного мне - в пункте 4 необходимо использовать гамильтониан функции, в пункте 5 - использовать метод покоординатного спуска, в 6 и 7 - метод Ньютьона. (На последнем изображении - какие-то записи по теме, которые должны быть использованы)

10 дней назад
Михаил
Беларусь
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров