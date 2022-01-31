Лендинг курса НЕ ПРОСПИ на Тильде

Нужно создать сайт похожий на myseria.pro по отображению серий и в целом по структуре. Интересует именно такая структура сайта на cms DLE. Нужно сверстать шаблон и добавить модуль для создания структуры. Так же дополнительно, сделать модуль для автонаполнения новыми ...