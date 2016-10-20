С 2011 г есть сайт [code]http://www.teddyhostelriga(точка)com/ [/code] Хостела в Риге, Латвия. С мая 2014 не работает русская версия, только английская. Дизайн устарел. С самого сайте нет бронирований. Надо: Изменить дизайн, оптимизировать под поиск поставить модуль бронирования TravelLine Ориентир – что то вроде http://hostelhl.ru/
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Привет нужен сайт для моей новой мастерской "Древо"
1. Нужно чтобы был магазин.
2. Сайт на главной должен показывать наши изделия.
3. Дизайн должен быть максимально связан с природой.
4. Удобный каталог обязательно.
5. От 5 до 10 разделов разной направленности мастерской.
Логотип есть, скину на почту. Посчитай сколько выйдет по деньгам и отпишись по времени изготовления.
Спасибо)
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