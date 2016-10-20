Нужен сайт!

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка131 просмотр
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Привет нужен сайт для моей новой мастерской "Древо" 

1. Нужно чтобы был магазин.

2. Сайт на главной должен показывать наши изделия.

3. Дизайн должен быть максимально связан с природой.

4. Удобный каталог обязательно.

5. От 5 до 10 разделов разной направленности мастерской.

Логотип есть, скину на почту. Посчитай сколько выйдет по деньгам и отпишись по времени изготовления.

Спасибо)

7 лет назад
alexrtast50
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
orchanin
Евгений 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$200
15 дней
Спасибо сайт, выполнен в срок, работой доволен, рекомендую Евгения как ответственного исполнителя!
Оплата своевременная, сотрудничеством доволен. Рекомендую.
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