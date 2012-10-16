Поиск команды. Пишем с нуля.

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Закрытнет заявок178 просмотров

Ищу слаженную команду разработчиков для постоянной удаленной работы. Оплата по факту: киви, яндекс деньги, либо в безнал.

Пишем проекты с нуля, доработки в топку.

Пишите в скайп: nikolay.zharikov

13 лет назад
nzharikov
Николай 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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