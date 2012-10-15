Хоккейная социальная сеть. Разработка от А до Я.

Здравствуйте!

Требуется разработать хоккейную социальную сеть от А до Я нуля. При разработке функционала НЕЛЬЗЯ использовать CMS и/или фреймворк.

Что значит от А до Я?

А это значит, то что нужно:

1) Провести полный анализ(общения на форумах, в соц. сетях с людьми интересующимися хоккеем, проводить опросы и т.д.), придумать(сделать вывод из общения с людьми, опросах) интереснейший функционал именно хоккейной тематики. Основной функционал соц. сетей реализовать тоже в хоккейной тематике и написать ТЗ.

2) Разработать интерфейс соц. сети согласно всем современным стандартам и технологиям

3) Написать грамотно и опять же согласно всем современным стандартам и технологиям программный код.

4) Оптимизировать под поисковые системы

5) Написать тексты (Правила сайта, статья для разработчиков, Конфиденциальность и т.д.)

6) Придумать способы монетизации соц. сети

Условия:

1. НЕ КАКИХ ПРЕДОПЛАТ!!

2. Работа только по договору с оплатой по ПОЛНОМУ (сдача + тестирование 2 недели + исправление мелких багов в течении 2х недель) завершению проекта.

3. Дальнейшее заключения договора на год, с помесячной оплатой, на сопровождения соц. сети.

P.S. Кого НЕ УСТРАИВАЕТ просьба не писать! Не надо предлагать свои условия работы, все равно не соглашусь!