ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Требуется: 1) Создать шаблон (RTL) для JOOMLA из предоставленного макета. 2) После создания шаблона требуется подключить его на сайт (при этом обязательно надо обеспечить кроссбраузерность и валидность кода). ...
Хоккейная социальная сеть. Разработка от А до Я.
Здравствуйте!
Требуется разработать хоккейную социальную сеть от А до Я нуля. При разработке функционала НЕЛЬЗЯ использовать CMS и/или фреймворк.
Что значит от А до Я?
А это значит, то что нужно:
1) Провести полный анализ(общения на форумах, в соц. сетях с людьми интересующимися хоккеем, проводить опросы и т.д.), придумать(сделать вывод из общения с людьми, опросах) интереснейший функционал именно хоккейной тематики. Основной функционал соц. сетей реализовать тоже в хоккейной тематике и написать ТЗ.
2) Разработать интерфейс соц. сети согласно всем современным стандартам и технологиям
3) Написать грамотно и опять же согласно всем современным стандартам и технологиям программный код.
4) Оптимизировать под поисковые системы
5) Написать тексты (Правила сайта, статья для разработчиков, Конфиденциальность и т.д.)
6) Придумать способы монетизации соц. сети
Условия:
1. НЕ КАКИХ ПРЕДОПЛАТ!!
2. Работа только по договору с оплатой по ПОЛНОМУ (сдача + тестирование 2 недели + исправление мелких багов в течении 2х недель) завершению проекта.
3. Дальнейшее заключения договора на год, с помесячной оплатой, на сопровождения соц. сети.
P.S. Кого НЕ УСТРАИВАЕТ просьба не писать! Не надо предлагать свои условия работы, все равно не соглашусь!
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