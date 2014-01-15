Ромашка

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка106 просмотров

Требуется сайт для магазина цветов, с функцией интернет магазина и онлайн-заказа. Удобный, функциональный, красивый))

действующий сайт - http://www.romashkashop.com/

11 лет назад
Elkom_irina
Ирина 
52 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$1000
30 дней
Спасибо Серафиме за прекрасный сайт! При работе возникло немало трудностей, но Серафима героически со всем справилась, так держать!
Ирина - эталон заказчика! Все четко, по делу. Всегда рядом, всегда готова ответить на любой вопрос. Честная, общительная и положительно настроенная! Желаю вам, Ирина, море постоянных клиентов и чтоб каждый покупал самый красивый букет в вашем прекрасном магазине!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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