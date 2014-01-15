Необходимо разработать мобильную версию сайта http://www.kalinkaimmobiliare.com/. Дизайн, стоимость и сроки с исполнителей. Примеры мобильных версий: http://m.stanford.edu/ http://m.benjaminmoore.com/
Ромашка
Требуется сайт для магазина цветов, с функцией интернет магазина и онлайн-заказа. Удобный, функциональный, красивый))
действующий сайт - http://www.romashkashop.com/
Выбранный исполнитель
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