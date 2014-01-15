Ирина - эталон заказчика! Все четко, по делу. Всегда рядом, всегда готова ответить на любой вопрос. Честная, общительная и положительно настроенная! Желаю вам, Ирина, море постоянных клиентов и чтоб каждый покупал самый красивый букет в вашем прекрасном магазине!