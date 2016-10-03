Сайт визитка для транспортной компании

Сайты «под ключ»Завершен3 заявки100 просмотров
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На сайте будут перечислены услуги компании, прайсы, контактная информация, информаия о компании, отзывы клиентов.

Также нужно будет сделать онлайн калькулятор который будет считать стоимость и расстояние до места разгрузки. 

В предложении указывайте стоимость

7 лет назад
vl271
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Asher_0
Антон 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
7 лет назад
$250
10 дней
Отзыв недоступен.
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