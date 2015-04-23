Скопировать сайт

$40
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Завершен1 заявка95 просмотров

Скопировать сайт http://www.bankettver.ru/, без категории "3D тур". Поставить на движок и залить на хостинг (хостинг предоставит заказчик).

Поставить наш логотип(предоставит заказчик) и сделать так, чтобы наш логотип отображался на вкладках браузера.

Срок выполнения до 11.00 по Моск.времени 20.04.2015

10 лет назад
antonovantontv
Антон 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

siterrier
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$40
4 дня
Получил хороший результат работая с данным исполнителем. Цена, качество и сроки, всё соблюдено, как при первой договоренности. И что важно: исполнитель всегда на связи! Рекомендую!
Получил удовольствие от сотрудничества! Всегда оперативное решение уточняющих вопросов. Оплата своевременно и без заминок. Надежный заказчик!

Заявки фрилансеров

siterrier
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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