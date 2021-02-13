Создание сайта онлайн школы

Хочу уникальный дизайн. В отклике прошу указывать вилку цен на разработку под ключ. Не сталкивался раньше с созданием сайта, жду ваших предложений. Занимаюсь ремонтом квартир со своей бригадой в Котласском районе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, мне понравились ваши работы, поэтому хотела бы заказать у вас сайт для языковой онлайн-школы. Хочу на данный момент сделать недорого и грозно, поэтому рассматриваю разные варианты сайта. В дальнейшем хочу добавить личный кабинет с довольно большим функционалом (требования прикреплены). Меня интересует цена на одностраничник и на многостраничный сайт. Образец многостраничного есть, мы начали его делать в Wix, но не закончили, т.к. сделали ребрендинг. Теперь нужен новый сайт в новом стиле. Что должно быть: о школе, курсы, цены, разг. клубы (запись и расписание), блог, вакансии, неплохо еще отдельно акции где-то показывать, и библиотеку, а также тестирование. Вот такие сайты мне очень нравятся: https://yappicorp.com.ua/
Вот этот также ничего:
С уважением, Руслана
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»85 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Макет готов в фигме, необходимо сделать лендинг в тильде со всеми адаптивами.Завершен3 года назад
Создание сайта для интернет - магазина( домашний декор).Нужен сайт сейчас номинально и формально. Указать контакты ,каталог ,адреса и цены. В дальнейшем-нужно будет дополнять информацию ,фото. Ничего мудреного и сложного. Понятный интерфейс.Завершен3 года назад
Сделать сайт с презентации и макета на Figma с переводом текстов на английский и испанский(стоимость говорить с учётом перевода и без) на платформе wordpress под ключ. Текста должны быть подкорректированы под дальнейшее SEO продвижение(правильно прописаны ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Мы хотим запустить свой интернет-аукцион, уже есть примерное виденье, скажу проще, хочется сделать копию уже существующего сайта. Когда я говорю копию, то имею ввиду один в один, но со своим дизайном. Сам сайт: https://bisabo.ru/demo Далее, после регистрации ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Логотип и картинки имеются. С вас дизайн, верстка, CMS. Укажите сроки и цены. В лс писать не нужно. Подробности напишу кандидату.Завершен3 года назад
Добрый день! Необходимо с нуля создать продающий сайт на Тильде, есть перспектива долгосрочного сотрудничества. В отклике прошу прикрепить портфолио с лучшими работами, контакты обратной связи, прайс.Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт3 года назад
- $120
Надо скопировать сайт и доработать, прилагаю файлом все тз.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать магазин цифровых товаров на WordPress (woocommerce). Желательно что бы исполнитель был не Junior. Кидал просьба не беспокоить!!! Предоплату не даем !!! Оплата по факту выполненных работ.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад