Создание сайта онлайн школы

Добрый день, мне понравились ваши работы, поэтому хотела бы заказать у вас сайт для языковой онлайн-школы. Хочу на данный момент сделать недорого и грозно, поэтому рассматриваю разные варианты сайта. В дальнейшем хочу добавить личный кабинет с довольно большим функционалом (требования прикреплены). Меня интересует цена на одностраничник и на многостраничный сайт. Образец многостраничного есть, мы начали его делать в Wix, но не закончили, т.к. сделали ребрендинг. Теперь нужен новый сайт в новом стиле. Что должно быть: о школе, курсы, цены, разг. клубы (запись и расписание), блог, вакансии, неплохо еще отдельно акции где-то показывать, и библиотеку, а также тестирование. Вот такие сайты мне очень нравятся: https://yappicorp.com.ua/

https://greencountry.com.ua/

https://yappi.com.ua/

https://p12.com.ua/

https://booyya.com/

Вот этот также ничего:

https://iknoweng.com/ru/

https://greenforest.com.ua/

С уважением, Руслана