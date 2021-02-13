Создание сайта онлайн школы

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка121 просмотр
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Добрый день, мне понравились ваши работы, поэтому хотела бы заказать у вас сайт для языковой онлайн-школы. Хочу на данный момент сделать недорого и грозно, поэтому рассматриваю разные варианты сайта. В дальнейшем хочу добавить личный кабинет с довольно большим функционалом (требования прикреплены). Меня интересует цена на одностраничник и на многостраничный сайт. Образец многостраничного есть, мы начали его делать в Wix, но не закончили, т.к. сделали ребрендинг. Теперь нужен новый сайт в новом стиле. Что должно быть: о школе, курсы, цены, разг. клубы (запись и расписание), блог, вакансии, неплохо еще отдельно акции где-то показывать, и библиотеку, а также тестирование. Вот такие сайты мне очень нравятся: https://yappicorp.com.ua/

https://greencountry.com.ua/

https://yappi.com.ua/

https://p12.com.ua/

https://booyya.com/

Вот этот также ничего:

https://iknoweng.com/ru/

https://greenforest.com.ua/

С уважением, Руслана

3 года назад
r26fri
45 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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