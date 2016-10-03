Сделать кредитный сайт под CPA. Дизайн - только уникальный (стиль - минимализм). Cms - желательно DLE. Мобильная версию сайта. Наполнение статьями не требуется. Предлагайте сроки и цены.
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Создание сайта (портала новостей) на EZ CMS. Техническую задачу вышлю по запросу. Просьба указать примерную стоимость работы и выслать ссылку на Ваше портфолио.
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