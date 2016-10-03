Нужно сделать кредитный сайт под CPA

Нужен интернет магазин на любом движке типа opencart. Создать лого - простое, наполнить до 15 товаров, создать пару банеров, заполнить координаты. Очень важно - простая корзина покупка в один клик, заказ должен быть очень легким. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать кредитный сайт под CPA. Дизайн - только уникальный (стиль - минимализм). Cms - желательно DLE. Мобильная версию сайта. Наполнение статьями не требуется.
Предлагайте сроки и цены.
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