Создание сайта Развлекательного комплекса

Добрый день. Ресторанно-развлекательному комплексу необходим сайт.

Нужно сделать адаптивный под мобильные устройства дизайн-макет (по примеру) сайта, привязать к ЦМС, и выложить на сервер.

Более подробную информацию скину в личку. для более подробного просчета.