Создание сайта Развлекательного комплекса

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Ресторанно-развлекательному комплексу необходим сайт.

Нужно сделать адаптивный под мобильные устройства дизайн-макет (по примеру) сайта, привязать к ЦМС, и выложить на сервер.

Более подробную информацию скину в личку. для более подробного просчета.

9 лет назад
Pux
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Гибрид сайта купонника+аукционы. Портал скидок.

    Купонный сайт с 4 аукционами с возможностью самостоятельного управления пользователями и клиентами личными кабинетами загрузка картинок, описаний, контактов, созданием акций, промоакций и аукционов с переходом на сайты пользователей с просмотром статистики. Что-то вроде некой площадки ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт женской тематики на WP

    Требуется создать информационный сайт на вордпресс женской тематики. Легкий яркий дизайн, логотип, разумный минимализм, грамотный код. Все должно быть уникальным. Указывайте цену в рублях и ссылку на примеры работ.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Для крупной организации необходим open-sorce webmail server с хостинго

    Для крупной организации необходим open-sorce webmail server с хостингом и возможностью создания различных sub-domain names (необходимо чтоб на этой платформе юзеры могли создавать свои sub-домайны 2-го уровня). Майл-сервер должен иметь веб-интерфайс, с возможностью создания неограниченного количества ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Свадебное агенство

    Создать под ключ сайт свадебного агенства Пример сайта marriageagency-nataly (точка) нет Сроки - 2 недели Оплата - минимальная Бонус - жирный отзыв

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой видео хостинг под ключ на 4 страницы

    Нужен простой сайт видеохостинга, он нужен не для того, чтобы на нем люди сидели, а для того, чтобы туда заливать фильмы в HD формате и выкладывать его на другой сайт, например вставка плеера через фреймы. ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автомобильный портал

    Здравствуйте, требуется разработать автомобильный портал (интернет-издание, витрина, услуги и т.д.) с наклоном социальной сети (блоги), примерно так: automobili.ru + smotra.ru / drive2.ru По дизайну, в минимале, все просто. Больше всего интересует, реализация на 1С-Битрикс или LiveStreet. ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад