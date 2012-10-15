Ищу слаженную команду разработчиков для постоянной удаленной работы. Оплата по факту: киви, яндекс деньги, либо в безнал. Пишем проекты с нуля, доработки в топку. Пишите в скайп: nikolay.zharikov
Создать интернет-магазин на OpenCart
Необходимо создать интернет магазин на OpenCart. За основу будет взят сайт www.bucalapi.ru доступ к которому есть. Сделать такой же интернет магазин только на OpenCart и с учетом изменений в приложенном файле.
Оплата только по факту выполнения. Предоплата возможна 100% на Webmaney с кодом протекции, который будет выслан только по факту выполнения.
Срок реализации до 21 октября.
Заявки фрилансеров
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