Необходимо создать интернет магазин на OpenCart. За основу будет взят сайт www.bucalapi.ru доступ к которому есть. Сделать такой же интернет магазин только на OpenCart и с учетом изменений в приложенном файле.

Оплата только по факту выполнения. Предоплата возможна 100% на Webmaney с кодом протекции, который будет выслан только по факту выполнения.

Срок реализации до 21 октября.