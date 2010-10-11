Здравствуйте, господа. Обращаюсь в первую очередь к представителям компаний и фирм из регионов России, Белорусии, Казахстана и Украины, имеющих расчётный счёт для безналичной оплаты работ (впрочем, это не главное). А также, к фрилансерам, имеющим отношение к ...