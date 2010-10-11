Создание трех сайтов

Требуется создать три сайта (2 из них - с нуля) для консалтинговой компании. Текущий сайт - http://msi-aval.ru. На его месте требуется сделать новый корпоративный согласно ТЗ. Второй сайт - для закрытого общения ("налоговый клуб"), третий больше похож на промо по своей сути. Дизайн у первых двух сайтов должен быть идентичным (схожим), у третьего - отличающимся от первых двух.

Требуемый функционал более или менее подробно описан в приложенном к тендеру ТЗ. Просьба внимательно с ним ознакомиться!

От потенциального исполнителя хотелось бы узнать:

- на каких CMS он планирует создание сайтов;

- сколько будет стоить каждый сайт как с дизайном, так и без него (точнее, с ранее готовым дизайном); желательно расписать по этапам;

- сколько это все займет времени (можно для каждого сайта);

- какая дополнительная информация необходима.

Чем более подробно распишите, тем лучше. Не стесняйтесь - конкуренты ваших предложений не увидят - они будут доступны только мне.