Корпоративный сайт на Drupal

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок198 просмотров
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Добрый день. Необходимо разработать корпоративный мультипродуктовый сайт "под ключ" на Друпале. Работать предпочту с командой разработчиков, желательно по договору. Опыт реализации проектов на Друпале и нарядный портфель обязательны.

Drupal
13 лет назад
cinemae
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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