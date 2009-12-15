ЧПУ для инет магазина на joomla virtuemart

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок212 просмотров
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Необходимо наладить связку двух модулей joomla - virtuemart и artio sef

иногда ЧПУ не срабатывает, и генерируются урлы такого вида

http://niro.com.ua/virtuemart-4

вместо

http://niro.com.ua/ViewSonic

JoomlaVirtuemart
14 лет назад
sitecrea
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
$40
1 день
Нашим сотрудничеством доволен, Владислав решил проблему очень быстро и грамотно. Рекомендую.
Выражаю благодарность за четко поставленную задачу, которая дала возможность справиться с заданием без особых проблем. Только наилучшие рекомендации. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Владислав.