Создание темы для интернет-магазина

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок236 просмотров
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Добрый день.

Есть psd-макет, который нужно поставить на WebAsyst Shop-Script (магазин рабочий).

Интересует цена (с версткой и без) и сроки. Спасибо.

14 лет назад
annika
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
buzuchok
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
5 дней
Андрей - замечательный фрилансер. С заданием справился точно в срок, хотелось бы отметить высокое качество выполненной работы, отдельное спасибо за отличную верстку. Рекомендую всем, для кого важны качество и пунктуальность. А вам, Андрей, огромное спасибо за прекрасно выполненную работу.
Четко поставленная задача, справедливые замечания, оплата в срок. И, конечно, Анна - приятный в общении человек, рад сотрудничеству. Спасибо.
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