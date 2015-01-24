Добавление базы товаров на shopcms (автоматизированно)

Необходимо обработать базу населённых пунктов России.

Добавить на основе этой базы новые товары на сайт.

Товары добавляются на основе шаблонов, в шаблоне переменные только пару параметров.

Эта работа выполнялась уже не раз, и делается автоматически. На сайте добавлен для этого необходимый функционал.

Но делать лучше чем мускул базу, так как будет быстрее.

В будущем планирую делать и другие доработки.

Оплата на вебмани (0%комиссия), или карту (1,75%к.)

Оплата после выполнения какой-то части.

Важно только, чтобы сроки были разумными, а качество не вызывало нареканий.

PS: Нужно дописать, так как оказалось часть пользователей не правильно поняло суть работы.

Это работа для программиста, товаров 1,5 млн.