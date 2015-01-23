Починить аукцион joomla на плагине wdcauctionpayments

Необходимо настроить, починить плагин аукционов на joomla. Стоит плагин wdcauctionpayments. Установка ставок работает нормально. Однако аукцион не завершается после оплаты, в базее прописывается значение завершенности, но в интерфейсе это не отображается, единственная возможность завершить аукцион - ручное редактирование через админку.

Т.к. задача требует оценки времени, предлагаю 7$ в час и минимум 50$.