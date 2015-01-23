Починить аукцион joomla на плагине wdcauctionpayments

$50
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки129 просмотров
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Необходимо настроить, починить плагин аукционов на joomla. Стоит плагин wdcauctionpayments. Установка ставок работает нормально. Однако аукцион не завершается после оплаты, в базее прописывается значение завершенности, но в интерфейсе это не отображается, единственная возможность завершить аукцион - ручное редактирование через админку.

Т.к. задача требует оценки времени, предлагаю 7$ в час и минимум 50$.

Joomla
9 лет назад
kenmarkel
Геннадий 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад