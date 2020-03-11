Доработки сайта на самописной CMS

Для сайта на самописной CMS требуется внести список доработок по техническому заданию.

Работа представляет собой создание определённых страниц, которых сейчас пока нет. В основном функционал такой: текстовый блок, фото, форма обратной связи (или какая-либо другая форма, которая отправляется админу и фиксируется в админке). Один из разделов Отзывы, то есть предполагает не только отправку, но и премодерацию и публикацию отзывов.

Все подробности пришлю в виде ТЗ, макеты у нас есть, для наглядности их также продемонстрирую чтобы было понятно какие страницы верстаем.

Кроме оценки стоимости очень важна и оценка по срокам. Плюс очень важно, чтобы вся работа велась в дневное время, т.к. мы на месте только именно в рабочее время.