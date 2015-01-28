Консультация по гит/гитхаб

$10
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка127 просмотров
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Требуется консультация по гит/гитхабу

Есть репозитарий на гитхабе с ним работают несколько авторов, необходимо вытащить список файлов которые подвергались изменениям одним из авторов на протяжении всего периода.

9 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
dotaxlevel
Алексей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$30
1 день
Алексей отличный специалист, Рекомендую!
С Юрием очень приятно работать. Рекомендую!