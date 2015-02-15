Интеграция фишек в шаблон MODx

Необходимо обработать базу населённых пунктов России. Добавить на основе этой базы новые товары на сайт. Товары добавляются на основе шаблонов, в шаблоне переменные только пару параметров. Эта работа выполнялась уже не раз, и делается автоматически. На сайте добавлен ...
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Здравствуйте, для шаблона cms Modx нужно:
1.Интегрировать поиск от яндекса
2.Сделать в шаблон лайки и количество просмотров
3.Правка пагинации под шаблон
4.Кнопка скачать для файлов
5.Интегрировать комментарии в шаблон
6.Резиновый плеер на html5
7.Сортировка документов дитто по количеству просмотров и лайкам
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