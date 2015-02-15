Интеграция фишек в шаблон MODx

$130
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка132 просмотра
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Здравствуйте, для шаблона cms Modx нужно:

1.Интегрировать поиск от яндекса

2.Сделать в шаблон лайки и количество просмотров

3.Правка пагинации под шаблон

4.Кнопка скачать для файлов

5.Интегрировать комментарии в шаблон

6.Резиновый плеер на html5

7.Сортировка документов дитто по количеству просмотров и лайкам

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MODX
9 лет назад
imindoctor
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
WebExStudio
Иван 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$150
5 дней
Прекрасно справился с проектом, сделал все в срок. Очень доволен :) У меня сложилось впечатление что Вы Профессионал своего дела. Будет повод обращусь еще. Спасибо и удачи в делах!
Сотрудничеством доволен. Заказчик предоставил подробное ТЗ. Приятно работать с такими людьми.