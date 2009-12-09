Настроить ДЛЕ шаблон на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки153 просмотра
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http://dle.kzservice.info

Вот этот шаблон

Сделать надо следующее:

1)Вверх вывести горизонтальное меню

2)создать рубрики в боковушке для постов(штук 7)

3)Установить галерею с возможностью голосования за фото

4)Настроить гостевую и обратную связь

5)Установить модуль - каталог учреждений, фирм

ну в принципе и все, мож еще что по мелочам

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад