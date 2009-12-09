Настроить ДЛЕ шаблон на сайте

Хотим сделать сайт по продаже БУ авто. Все готовые решения не сильно нас устраивают. Нужна человеческая CMS созданная с 0. Краткое ТЗ. http://auto.ria.ua/ Нас полностью устраивает. Нужно делать по примеру. Но так же встроить грабер с запуском по расписанию. Добавить возможность ...