Нужна копия магазина. Сверстаный макет в хтмл есть

Interparket.ru вот точно такой функционал надо скопировать

обратите внимание на боковую панель когда заходите в раздел товара, то есть тут предусмотрены различные фильтры по продукции

псд сверстаный в хтмл предоставлю

от вас нужно дальше сделать сайт