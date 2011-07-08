Нужна копия магазина. Сверстаный макет в хтмл есть

$500
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок220 просмотров
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Interparket.ru вот точно такой функционал надо скопировать

обратите внимание на боковую панель когда заходите в раздел товара, то есть тут предусмотрены различные фильтры по продукции

псд сверстаный в хтмл предоставлю

от вас нужно дальше сделать сайт

12 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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