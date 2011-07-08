Есть купленный шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/33887.html. дизайн был немного изменен (см. приложения). Надо натянуть на joomla, сделать каталог продукции, используя VirtueMart (корзину пока надо отключить). Возможны и др. решения по поводу каталога, все обсуждается. Также надо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть тема для PrestaShop , купленная на ТеmplateMonster. Нужно развернуть PrestaShop, установить тему оформления, а после этого сохранить собранные страницы в статическом виде для дальнейшего использования на другой ЦМС.
Срок/цена?
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