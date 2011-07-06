Консультация по opencart

Есть купленный шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/33887.html. дизайн был немного изменен (см. приложения). Надо натянуть на joomla, сделать каталог продукции, используя VirtueMart (корзину пока надо отключить). Возможны и др. решения по поводу каталога, все обсуждается. Также надо ...