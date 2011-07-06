Консультация по opencart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка154 просмотра
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Ищу специалиста для консультации по opencart. Есть вопросы по редактированию шаблонов, установки доп модулей для текста, новостей, статей. Допмодуль для вставки прайса в категорию.

Сколько возьмете за час консультации?

OpenCart
12 лет назад
umls
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)