Создание сайта на Битрикс + интеграция с 1С

$250
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки141 просмотр
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Необходимо разработать сайт по аналогии с

http://happywitch.ru/

http://sandaldom.ru

http://sandaldom-spb.ru/

Пишите цену и сроки за разработку с нуля, а также, за копирование сайта (без содержания).

12 лет назад
slaman
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад