Поправить верстку и поставить на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок304 просмотра
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Есть купленный шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/33887.html. дизайн был немного изменен (см. приложения). Надо натянуть на joomla, сделать каталог продукции, используя VirtueMart (корзину пока надо отключить). Возможны и др. решения по поводу каталога, все обсуждается. Также надо всплывающее меню, голосование, новости, поиск, обратная связь, интеграция с соц. сервисами, отзывы (по позициям в каталоге).

Работу надо сделать до 14 июля. От исполнителя требуется быть как мин. 5 часов в день на связи в скайпе или аське (желательно с утра), отвечать на все рабочие вопросы, информировать о ходе работы. ТЗ будет предоставлено.

От вас жду стоимость работы.

Joomla
12 лет назад
Need4Speed
45 летПольша
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Galer
Артур 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-2)
12 лет назад
$150
7 дней
К сожалению, ничего хорошего сказать не могу - предоплату взял, проект не выполнил и похоже не собирался выполнять… Увеличение срока работы тоже ничего не дало. Совершенно безответственный человек, либо просто мошенник. Абсолютно не отвечает за свои слова, из всего о чем говорил – ничего не сделал, за 10 дней работы только джумлу установил. Предоплату в размере 75WMZ так и не вернул… уже неделю жду!!!
Я надеюсь, вы меня поняли. Удалите свою кляксу. И желаю вам удачи и тщательного контроля финансов.