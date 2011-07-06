Поправить верстку и поставить на joomla

Есть купленный шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/33887.html. дизайн был немного изменен (см. приложения). Надо натянуть на joomla, сделать каталог продукции, используя VirtueMart (корзину пока надо отключить). Возможны и др. решения по поводу каталога, все обсуждается. Также надо всплывающее меню, голосование, новости, поиск, обратная связь, интеграция с соц. сервисами, отзывы (по позициям в каталоге).

Работу надо сделать до 14 июля. От исполнителя требуется быть как мин. 5 часов в день на связи в скайпе или аське (желательно с утра), отвечать на все рабочие вопросы, информировать о ходе работы. ТЗ будет предоставлено.

От вас жду стоимость работы.