Настроить джумловский шаблончик по моей схемке

Есть купленный шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/33887.html. дизайн был немного изменен (см. приложения). Надо натянуть на joomla, сделать каталог продукции, используя VirtueMart (корзину пока надо отключить). Возможны и др. решения по поводу каталога, все обсуждается. Также надо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Купили вот его http://www.templatemonster.com/joomla-templates/26473.html
вот скрин http://pics.kz/s6/7e/7e/f0/7e7ef0e6dbc856d12d69654c219b504d.jpg
джумлу установил уже и шаблон поставил
1)Нужно вывести все модули чтобы они отображались
2)Верхняя картинка самая большая - слаедер нужно чтобы не крутилась, а также чтобы на 7ми пунктах меню верхнего была своя картинка вверху. На главной одна и текст один на странице услуги другая.
3)Swimming blog - это будут ссылки на блоги тренеров. Каждый человек это тренер и у него тут свой блог. На блоге тренера все также только нет блоков "latest news" In the news" и "Swimming blog ", а по центру лента статей этого тренера, который постит их в админке под своим логином.
4)Выше блока "Latest news" нужно вывести информационный блок. На главной там будет написан текст "О нас", а на внутренних другая информация.
это пока все, пишите по чем сделаете это.
об остальном договоримся попозже
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
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