Настроить джумловский шаблончик по моей схемке

Купили вот его http://www.templatemonster.com/joomla-templates/26473.html

вот скрин http://pics.kz/s6/7e/7e/f0/7e7ef0e6dbc856d12d69654c219b504d.jpg

джумлу установил уже и шаблон поставил

1)Нужно вывести все модули чтобы они отображались

2)Верхняя картинка самая большая - слаедер нужно чтобы не крутилась, а также чтобы на 7ми пунктах меню верхнего была своя картинка вверху. На главной одна и текст один на странице услуги другая.

3)Swimming blog - это будут ссылки на блоги тренеров. Каждый человек это тренер и у него тут свой блог. На блоге тренера все также только нет блоков "latest news" In the news" и "Swimming blog ", а по центру лента статей этого тренера, который постит их в админке под своим логином.

4)Выше блока "Latest news" нужно вывести информационный блок. На главной там будет написан текст "О нас", а на внутренних другая информация.

это пока все, пишите по чем сделаете это.

об остальном договоримся попозже

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

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