Сайт-визитка (с новостным блоком и командой)

Сайт по структуре - http://puls.in.ua/

Сверстать с Дизайна.

CMS Желательно Joomla, но может быть и другая.

(новостной блок будет дорисован, в нем Видео и фото обзор, все должно добавляться с Админ панели)

Фото и Видео в новостном блоке могут быть интегрированы готовые, по желанию верстальщика.

Должны добавляться Личные профили команды.

Остальной сайт просто текстовые страницы, которые должны просто редактироватсья через админ панель.