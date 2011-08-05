Сайт-визитка (с новостным блоком и командой)

$100
Системы управления (CMS)Завершен10 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт по структуре - http://puls.in.ua/

Сверстать с Дизайна.

CMS Желательно Joomla, но может быть и другая.

(новостной блок будет дорисован, в нем Видео и фото обзор, все должно добавляться с Админ панели)

Фото и Видео в новостном блоке могут быть интегрированы готовые, по желанию верстальщика.

Должны добавляться Личные профили команды.

Остальной сайт просто текстовые страницы, которые должны просто редактироватсья через админ панель.

12 лет назад
Sh1mm15x
Андрей 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
CRIK0VA
Елена 
31 годМолдова
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$100
3 дня
Быстрый в исполнении , четко все предоставляет и обьясняет. Не боясь можно работать с этим человеком. Надеюсь на дальнейшую работу.
Все ОК!
  • Похожие заказы

  • Развернуть PrestaShop

    Есть тема для PrestaShop , купленная на ТеmplateMonster. Нужно развернуть PrestaShop, установить тему оформления, а после этого сохранить собранные страницы в статическом виде для дальнейшего использования на другой ЦМС. Срок/цена?

    Prestashop
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести сайт Битрикс на другую версию платформы

    Существует работающий сайт на платформе Битрикс-стандарт 8 MySQL. Перенести его на платформу Битрикс-Бизнес 10 со всеми шаблонами и содержимым. Применение Site Update исключено. Обязательные требования: Оставаться в рамках технологии Битрикс. Корректно работать с шаблонами

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить джумловский шаблончик по моей схемке

    Купили вот его http://www.templatemonster.com/joomla-templates/26473.html вот скрин http://pics.kz/s6/7e/7e/f0/7e7ef0e6dbc856d12d69654c219b504d.jpg джумлу установил уже и шаблон поставил 1)Нужно вывести все модули чтобы они отображались 2)Верхняя картинка самая большая - слаедер нужно чтобы не крутилась, а также чтобы на 7ми пунктах меню верхнего была ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Xml парсер

    $5

    Мне нужно для сайта на joomla написать парсер погоды с сайта http://rp5.ua. В частности вот от сюда http://rp5.ua/docs/xml/ru?id=77347. Чтобы погода с сайта rp5.ua отображалась у меня на сайте. Кто мне в этом сможет помочь?

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Решить проблему с вордпрессом

    http://pix.am/bf3T.JPG когда пытаюсь в поле Navigation Label поменять на русский текст, ничего не меняется если менять на английский, то все ок если поменять на английский сохранить потом опять поменять на русский, данные вернуться прежние как на картинке в чем ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поставить на Joomla

    Есть заверстанный магазин, который нужно поставить на Joomla. Из интересующих нас опций: — свободное редактирование товара (добавление, удаление, редактирование) — присваивание метки товару, для отображения на главной (не все добавленные товары туда попадут) — формирование письма с контактной информацией ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация по opencart

    Ищу специалиста для консультации по opencart. Есть вопросы по редактированию шаблонов, установки доп модулей для текста, новостей, статей. Допмодуль для вставки прайса в категорию. Сколько возьмете за час консультации?

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад